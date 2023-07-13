Смерть мужчины, о котором сообщалось ранее, оказалась не связанной с обстрелом.

Этой ночью враг выпустил по украинской столице около 10 дронов-камикадзе, все из которых были сбиты. Пока продолжалась воздушная тревога, в Подольском районе Киева занялся многоквартирный жилой дом. Во время ликвидации пожара обнаружили тело погибшего мужчины. В Министерстве внутренних дел уточнили, что к гибели человека привел бытовой пожар, который не был связан с ночными ударами врага.

"13 июля в 02:19 в Подольском районе Киева возник пожар бытового характера по адресу просп. Правды, 78. возгорание возникло в одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к тушению пожара. В 02:52 пожар был локализован на площади 20 кв. м, а в 03:06 – ликвидирован. Во время тушения было обнаружено тело мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Следовательно общее количество пострадавших в результате действий врага - 4 человека (двое отравились продуктами горения, еще двое получили осколочные ранения). Погибших на данный момент нет.

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Удар по Киеву 13 июля - это надо знать

Этой ночью оккупанты били по Украине дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". В Воздушных силах сообщили, что за ночь "приземлили" 20 вражеских БПЛА. Киевские власти сообщили об обезвреживании над Киевом около 10 "Шахедов".

Во время атаки врага на столицу попаданий зафиксировано не было, но падение обломков иранских дронов привело к разрушениям. Обломки зафиксировали в 4 районах города.

В частности, в результате падения обломков БПЛА в 25-этажном жилом доме в Дарницком районе на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. Журналисты уже побывали на месте и показали последствия.

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