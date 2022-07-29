По Никополю российская армия била из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу.

Российские оккупанты ночью ударили по Никопольскому и Криворожскому районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепопетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По Никополю российская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки", - сообщил он.

По данным Резниченко, также зацепило линию электропередач, в результате чего несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света. Сейчас на месте работают аварийные бригады электриков.

Предварительно, люди не пострадали.

"В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работают специалисты ГСЧС", - отметил он.

Кроме того, Резниченко отметил, что в Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольске общину. "Обошлось без жертв и разрушений", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 28 июля оккупанты из "Ураганов" обстреляли Широковскую общину на Днепропетровщине, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения.

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