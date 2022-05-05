Вследствие обстрелов нанесен материальный ущерб.

Российские захватчики всю ночь бомбили Николаев и область, несколько человек получили ранения.

Об этом написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Сегодня всю ночь бомбили город и область. На 10:30, жертв нет, несколько раненых. Много ущерба материального. Это мы переживем, главное, что нет жертв", - отметил Ким.

Как сообщал УНИАН, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что за 4 мая в Николаевской области ранения получили 15 человек. По состоянию на утро 5 мая в николаевских больницах находятся 157 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

В результате ночных обстрелов были повреждены газопроводы на нескольких улицах Ингульского района. Без газа в городе более 290 абонентов. На местах работают специалисты, все утечки газа локализованы.

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