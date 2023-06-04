Россиянам нужна картинка разрушенной столицы Украины, отметил эксперт.

Весь последний месяц усилия России направлены прежде всего на то, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. При этом у россиян есть идея фикс: создать картинку разрушенного Киева.

Именно так офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров объяснил почти ежедневные атаки России на Киев, отметив, что эта картинка им нужна для демонстрации всему миру, что они якобы могут разрушить всю страну, а потому Украина должна садиться за стол переговоров, передает "Обозреватель".

"Какова цель атак? Наши официальные лица, наше военно-политическое руководство открыто говорят, что скоро начнется украинское наступление. Об этом говорят и наши западные партнеры, причем анонсируя его успех. Как я понимаю, у врага тоже есть определенная разведка, которая докладывает об определенном этапе готовности украинской армии. Поэтому в течение последнего месяца все усилия врага направлены прежде всего на то, чтобы сорвать наше контрнаступление", - отметил Крамаров.

По его словам, российская армия руководствуется принципом: если мы не можем победить на поле боя, начинаем вести себя как террористы:

"А как террористы - это прежде всего террор против нашего гражданского населения. У них есть идея фикс: создать картинку разрушенного Киева, чтобы показать всему миру, что они якобы могут разрушить всю страну, а потому Украина должна садиться за стол переговоров".

Ночная атака 4 июня - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 4 июня Россия в очередной раз атаковала Украину и, в частности, целилась по Киеву ракетами и дронами-камикадзе.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что враг запустил ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре крылатые ракеты и три дрона-камикадзе.