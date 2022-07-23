Похоже на то, что россияне задались целью утилизировать как можно больше своей техники.

Воины 68-й отдельной егерской бригады, которая относится к Корпусу резерва ВСУ, нашли и превратила в металлолом замаскированную в лесу бронемашину российских захватчиков.

Процесс охоты на российскую технику в 68-й ОЄБр зафиксировали на видео.

Сезон охоты на орков продолжается. Как бы эти вредители не пытались маскироваться, меткие егеря найдут их и обезвредят – говорится в подписи к видео.

В частности, на кадрах хорошо видно, как россияне пытаются спрятать свою военную технику в лесополосе, однако украинская аэроразведка, а затем и артиллерия метким огнем отрабатывает по позициям врага.

Ранее сегодня горные штурмовики ВСУ поделилась яркими кадрами как они останавливают наступление оккупантов и уничтожают их технику.

А тем временем потери России в Украине по состоянию на субботу, 23 июля, продвинулись к новой "красной линии" – уже уничтожено 39 240 оккупантов. Только за последние сутки было ликвидировано почти 250 врагов.

Также ВСУ "минуснули" четыре вражеских танка, девять боевых бронированных машин, одна артиллерийская система, две реактивных системы залпового огня, один беспилотник оперативно-тактического уровня и 17 единиц автомобильной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: