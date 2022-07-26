Президент предупредил, что каждый причастный будет отвечать за военные преступления в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия утренних ракетных ударов по курортному поселку Затока Одесской области.

Видео появилось в Instagram президента.

Зеленский заметил, что россияне подло ударили утром, когда люди еще спали. При этом никаких военных или их баз на месте удара не было.

"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все ответят. Каждый . Каждый "освободитель", который разрушает нашу жизнь", - написал Зеленский.

Он также опубликовал жуткое видео с места удара. На кадрах видны разрушенные здания и разбросанные обломки. Поврежденные дома еще тлеют. На заднем фоне виден пожар.

Как сообщал УНИАН, утром 26 июля враг нанес ракетный удар по югу Украины, есть попадание в частные дома и портовую инфраструктуру.

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