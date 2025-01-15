По мнению аналитиков, если проблемы безопасности Украины не будут удовлетворительно решены, вряд ли будет вообще какое-либо мирное соглашение.

Предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило ожидания нового толчка к миру в 2025 году, поскольку лидер США намерен искать какую-то сделку, чтобы положить конец вторжению России в Украину.

Хотя точный характер мирного плана Трампа пока неизвестен, ожидается, что он будет включать значительные территориальные уступки Украины. Об этом пишет Atlantic Council.

Отмечается, что позиция Украины на переговорах уже становится объектом внимания. В то время как украинские официальные лица продолжают исключать официальную уступку земель Москве, в Киеве, похоже, растет понимание того, что полное освобождение страны больше не является военным путем осуществимым. Вместо этого Украина начала показывать готовность к временному компромиссу по территориальным вопросам, одновременно подчеркивая критическую важность гарантий безопасности.

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"Пока не ясно, какие гарантии безопасности Украина может реально получить. Украина продолжает настаивать на членстве в НАТО, которое в Киеве считают самым надежным сдерживающим фактором против будущей российской агрессии. Однако ведущие члены НАТО, включая США и Германию, по-прежнему неохотно приглашают Украину из-за опасений по поводу возможности прямого столкновения между альянсом и Россией", - сказано статье.

По мнению аналитиков, двусторонние пакты о безопасности могли бы потенциально послужить решением этой тупиковой ситуации, но любые соглашения должны включать твердые обязательства по защите Украины от возобновления российского вторжения.

В отсутствие правдоподобной миротворческой операции некоторые предполагают, что западные партнеры Украины могли бы обеспечить жизнеспособный мир, пообещав резко увеличить военную поддержку и предоставить стране достаточное количество оружия для сдерживания Москвы.

"Однако, учитывая регулярные задержки и постоянные перебои в поставках западной военной помощи во время текущей войны, этот вариант вряд ли удовлетворит Киев или убедит Кремль отказаться от своих планов полного завоевания Украины", - сказано в материале.

Отмечается, что поскольку все стороны теперь все больше признают необходимость территориальных уступок, решение долгосрочной головоломки безопасности, похоже, станет главным препятствием к прекращению войны. Если проблемы безопасности Украины не будут удовлетворительно решены, вряд ли будет вообще какое-либо мирное соглашение. Аналитики добавили:

"Украинцы остро осознают, что президент России Владимир Путин по-прежнему полностью привержен своей конечной цели - положить конец украинской независимости и полностью стереть украинскую национальную идентичность. Настойчивость Путина в нейтральной и разоруженной Украине рассматривается в Киеве как четкое указание на то, что он не заинтересован в жизнеспособном мирном соглашении и намерен возобновить свое вторжение, как только у него появится возможность перевооружиться".

Возможность перемирия в Украине

В команде Дональда Трампа осознали, что предвыборные обещания о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми. На окончание войны нужны месяцы. Об этом пишет Reuters.

Двое соратников Трампа, которые обсуждали с ним войну в Украине, на условиях анонимности рассказали изданию, что рассматривают многомесячный график решения конфликта. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и "недостаточной оценкой" ситуации.

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