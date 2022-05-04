Белые лепестки украсили забор двора в изуродованном российскими оккупантами городе.

Жители Гостомеля превратили дыры от пуль в заборе в цветы. Белые лепестки украсили один из дворов изуродованного русскими оккупантами города.

Об этом рассказала в Facebook Alla Beletskaya.

"Посмотрите внимательно на эти цветы. Вы видите? Посмотрите еще. Жители Гостомеля превратили дыры от пуль в заборе в цветы", - написала она и выразила восхищение хозяевами, которые это сделали.

"Мы несокрушимая нация, блин", - добавила она.

Напомним, в Бородянке и Гостомеле местные помогают спасателям разбирать завалы.

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