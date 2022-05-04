Жители Гостомеля превратили дыры от пуль в заборе в цветы. Белые лепестки украсили один из дворов изуродованного русскими оккупантами города.
Об этом рассказала в Facebook Alla Beletskaya.
"Посмотрите внимательно на эти цветы. Вы видите? Посмотрите еще. Жители Гостомеля превратили дыры от пуль в заборе в цветы", - написала она и выразила восхищение хозяевами, которые это сделали.
"Мы несокрушимая нация, блин", - добавила она.
Напомним, в Бородянке и Гостомеле местные помогают спасателям разбирать завалы.