Найдено 90 ящиков боеприпасов к танкам, а также запас из более 400 патронов.

В освобожденном городе Гостомель Киевской области нацгвардейцы выявили большой схрон вражеских боеприпасов.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, информируя о результатах службы патрулей НГУ за минувшие сутки, 9 апреля, в населенных пунктах Киевской области.

Так, в Гостомеле обнаружены: боеприпасы для танка – 90 ящиков (180 штук), патроны 7,62 мм – 430 штук, а также выстрелы к РПГ – 46 штук.

Также выявлены запасы патронов в других освобожденных городах – Ирпене, Буче, Макарове, всего около 170 шт.

Отмечается, что основными приоритетами патрулирования территорий остаются борьба с диверсионно-разведывательными группами, мародерами и выявление боеприпасов, мин и растяжек. Военнослужащие НГУ работают в тесном взаимодействии с Национальной полицией.

Напомним, что раньше 10 апреля на Харьковщине возле Изюма ВСУ уничтожили немалую колонну рашистов.

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