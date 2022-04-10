В освобожденном городе Гостомель Киевской области нацгвардейцы выявили большой схрон вражеских боеприпасов.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, информируя о результатах службы патрулей НГУ за минувшие сутки, 9 апреля, в населенных пунктах Киевской области.
Так, в Гостомеле обнаружены: боеприпасы для танка – 90 ящиков (180 штук), патроны 7,62 мм – 430 штук, а также выстрелы к РПГ – 46 штук.
Также выявлены запасы патронов в других освобожденных городах – Ирпене, Буче, Макарове, всего около 170 шт.
Отмечается, что основными приоритетами патрулирования территорий остаются борьба с диверсионно-разведывательными группами, мародерами и выявление боеприпасов, мин и растяжек. Военнослужащие НГУ работают в тесном взаимодействии с Национальной полицией.
Напомним, что раньше 10 апреля на Харьковщине возле Изюма ВСУ уничтожили немалую колонну рашистов.