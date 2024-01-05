Южноазиатская страна обеспокоена гибелью своих граждан на войне.

Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине после того, как по меньшей мере 10 непальских солдат были убиты во время службы в российской армии. Об этом заявил директор департамента иностранной занятости Кабирай Упрети, сообщает Reuters.

Отмечается, что Непал попросил Россию не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно отправить всех непальских солдат обратно в страну и выплатить компенсацию семьям погибших.

Правительство заявило, что до 200 граждан Непала работали в российской армии, при этом около 100 непальцев числятся пропавшими без вести.

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"Непальские солдаты, называемые гуркхами, известны своей храбростью и боевыми навыками и служили в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году в соответствии с соглашением между тремя странами. С Россией такого соглашения нет", - пишет издание.

По словам чиновника, решение о временном прекращении выдачи разрешений на работу для России и Украины было направлено на минимизацию потерь людей и будет действовать до дальнейших распоряжений.

"Это ради безопасности наших граждан", - сказал чиновник.

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