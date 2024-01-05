Оккупанты опасаются ударов по станции.

Российские захватчики отказались от строительства станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в оккупированном Крыму.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, такое решение было принято из-за высокой вероятности ударов по станции со стороны украинской армии. "Планам строительства новой РЛС ВЗГ СПРН "Воронеж-М" в Крыму не суждено сбыться из-за очень высокой возможности ее поражения ракетами HIMARS или другими видами аналогичных вооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолокационная система способна обнаружить пуски баллистических ракет из Средиземного моря и центральной части Атлантического океана. Несколько лет назад оккупанты решили заменить ею советскую РЛС СПРН "Днепр" в Крыму.

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Что известно о РЛС "Воронеж":

77Я6 "Воронеж" - семейство стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности для обнаружения космических и аэродинамических объектов.

Станция состоит из приёмопередающей установки с цифровой антенной решёткой, здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Согласно открытым данным, "Воронеж-М" работает в метровом диапазоне волн, дальность обнаружения целей - до 6000 км.

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