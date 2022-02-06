Британские элитные военные помогают в обучении украинских военных.

Британия отправила в Украину элитный спецназ. Более 100 военных выступят в роли военных советников и будут учить украинских спецназовцев.

Их отправили в Украину из-за "неминуемости" вторжения РФ, передает The Mirror.

По данным издания, угрозы со стороны России вызывают у стран НАТО серьезные опасения. Из-за "неминуемости" вторжения Кремля на территорию Украины премьер-министр Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию. Они решили, что страны восточного фланга Альянса должны быть полностью защищены от "злонамеренных действий России".

Из-за этого в Украину отправили более 100 бойцов элитного британского спецназа.

Военные SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназа будут работать в Украине в качестве военных советников, передает The Mirror.

Они будут помогать обучать украинский спецназ тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - передает слова источника издание.

Читайте такжеРоссия завершает подготовку вторжения в Украину и может захватить Киев за два дня - WPПомимо этого источники сообщили, что минимум 1,5 тысячи британских военных базируются в Эстонии, которая граничит с Россией.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина получила еще 86 тонн оборонной помощи от США.

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