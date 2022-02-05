В Минобороны Эстонии готовятся к совместным военным учениям с британскими коллегами.

Британия отправит еще 800 военных в Эстонию в течение февраля на фоне растущей угрозы возможного нападения России на Украину.

Об этом в эфире эстонского телевидения сообщил посол Соединенного Королевства Росс Аллен, цитирует ERR.

"По нашему плану, первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш полк в Германии готовится к переброске. Это примерно 850 военных, танки, артиллерийская оружие и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, которая уже размещена в Эстонии", – сказал дипломат.

Читайте такжеНа Филиппинах загорелось посольство РФ (видео)

На вопрос о том, как долго дополнительный контингент будет в Эстонии, Аллен ответил: "Об этом не сообщается, это все зависит от обстоятельств. Может быть, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию по безопасности в регионе и примем решение".

В Минобороны страны готовятся к совместным военным учениям с британскими коллегами.

Как писала западная пресса, такая переброска не представляет угрозы самой России, однако является мощным сигналом о готовности НАТО укрепить свой восточный фланг в случае наступления России на Украину.

Сейчас в восточноевропейских странах НАТО находится более тысячи британских военных: 900 – в Эстонии и 150 – в Польше.

Вас также могут заинтересовать новости: