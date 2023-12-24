Россия теряет много на фронте, но и быстро закрывает дыры людьми и техникой.

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко акцентировал, что не знает каким окажется "завтра" для украинцев, если Украина не справится с задачей мобилизовать людей, а также "одеть и обуть" свою армию для войны с оккупантами.

В интервью YouTube-канала DW он оценил слова главнокомандующего Украины Владимира Зеленского, что от военных есть запрос мобилизовать еще 500 тысяч человек.

Сейчас подавляющая часть украинцев, которая имела желание сражаться с россиянами, сама пошла в армию. То есть "добровольцев" в Украине фактически нет, в то же время защитники на фронте уже два года не имели демобилизации, они истощены войной. По словам генерала, Украина должна еще раз напомнить обществу, что случится, если россияне прорвутся вперед.

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Задачу по "информированию" общества следует выполнять совместно: силами органов самоуправления, полиции, военных и тому подобное.

"Если мы не дотянем эту войну, то другого шанса у нас уже не будет", - сказал Марченко.

В то же время он напомнил, что Украине на мобилизацию 500 тысяч человек надо потратить 500 миллиардов гривен, ведь каждого солдата следует одеть, накормить, научить, как драться - все это деньги, которых Украине и так не хватает.

Иными словами, мобилизация "это не дешево", поэтому перед государством есть целый комплекс задач, которые необходимо осуществить, чтобы провести мобилизацию вдумчиво. "Если мы его не выполним, то я не знаю, что будет завтра", - говорит Марченко.

Генерал считает, что отказаться от "мобилизации" Украина не может, ведь Киев уже отстает по военным темпам по сравнению с возможностями России.

"Враг несет очень большие потери, но они научились их быстро пополнять. Мы должны делать так, чтобы не отставать от этих темпов. Сейчас, к сожалению, отстаем", - презюмировал он.

Психолог объяснил, как мобилизовать в Украине молодежь

На этой неделе военный психолог Андрей Козинчук объяснил в эфире телемарафона, что просто схватить где-то там из спортзала "красивого мальчика в белых кедах" и отправить в войска - ложный путь мобилизации. Ведь такой боец не будет обладать мотивацией защищать Родину.

По мнению психолога, лучше в армию пойдут другие мужчины, но те, кто действительно этого хочет. В то же время Украина должна объяснять людям, что военный - лучшая профессия в мире и привести ясные аргументы: бойцов любят девушки, военный имеет хорошую и честную зарплату и тому подобное.

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