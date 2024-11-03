Владислав Селезнев отметил, что на данный момент нет обвала фронта.

Российская армия не остановится, выйдя на границы Донецкой и Луганской областей. Единственный вариант остановить Владимира Путина – только сила.

"Я думаю, что путинская армия никогда не остановится вплоть до того момента, когда у нее закончится ресурс, или украинская армия с силой оружия сможет это сделать. Считать, что, мол, российская армия выйдет на админграницу Донбасса, остановится и не будет двинуться в сторону Днепра - не стоит. Не стоит недооценивать врага, потому что Путин, декларируя, что в состав Российской Федерации в соответствии с ее Конституцией вошли четыре новоприсоединенных региона (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области), так же ведет боевые действия на территории Харьковской области, держит под контролем часть территории нашей Николаевской (Кинбурнская коса) и постоянно пытается атаковать наше приграничье на территории Черниговской и Сумской области - с помощью диверсионно-разведывательных групп, с помощью артиллерийских и минометных систем. То есть не надо и не стоит тешить себя иллюзиями, что когда-то кремлевский диктатор нажрется и успокоится", - отметил в эфире Украинского Радио военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, единственный аргумент, который может помочь, — это аргумент силы. При военный указал, что обвала фронта пока нет, но тенденции угрожающие

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"Безусловно, происходит значительное масштабирование. Когда некоторые наши военнослужащие заявляют об обвале фронта, это не совсем корректно. Обвал фронта считается тогда, когда вражеская армия смогла двинуться вперед на фронте шириной до 30 км и на глубину до 20 км. Так, на некоторых участках фронта у нас проблемы на глубину до 6-7 км. То есть ситуация имеет признаки кризиса, но об обвале фронта в классическом его понимании пока речь не идет", - объяснил Селезнев.

Он отметил, что тенденции остаются достаточно серьезными и угрожающими, а вокруг Курахово развивается очень сложная ситуация. Также полковник запаса указал, что не видит тенденций, которые бы изменили ситуацию в нашу пользу.

Война в Украине - ситуация на фронте по состоянию на 3 ноября

В Генштабк ВСУ сообщили, что по состоянию на 22:00 2 ноября на фронте произошло 167 боевых столкновений с противником. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Кураховском направлении – 51.

Между тем украинские бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс" успешно отбили массированную атаку российских оккупантов. В результате боя украинские военные уничтожили 6 танков и 9 БМП, а также ликвидировали 19 оккупантов, еще 23 – ранены.

Кроме того, российские захватчики оккупировали Кураховку и Шахтерское. Кроме того, враг продвинулся возле Максимильяновки и еще нескольких населенных пунктов.

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