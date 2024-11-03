По его словам, у нас нехватка людей в армии и недостаточно вооружения, которое дают партнеры.

Скоре всего, сценарий завершения войны будет политическим. Такое мнение высказал бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин "Дед" Прошинский в эфире НовиниLIVE.

"Сценарий, скоре всего, конечно же, будет политический. Я провел на фронте два с половиной года, и вижу все, что было, все, что происходит. Нравится нам это или не нравится, мы должны признать для себя, что нам недостаточно всего, что нам дают партнеры. Я нисколько не сомневаюсь в духовитости наших парней и во всех Силах обороны. Но, к сожалению, в современной войне этого мало", - сказал он.

По мнению "Деда", мы остались в полусовдеповской армии даже за эти почти три года войны.

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"Мало что меняется в линии взаимодействия между подразделениями, различными ветвями командования и подобное. И из-за нехватки, в том числе людей... очень много вопросов, на которые нет ответов. И я понимаю, что с течением времени они все работают не в нашу пользу", - добавил снайпер.

Кроме того, он отметил, что не верит в завершение войны после того, как в США будет избран новый президент.

"Любой президент США, которые выиграет эту гонку, в первую очередь, естественно, будет заботиться о своих гражданах, своем рейтинге, о США. И он будет делать то, что выгодно им. Если им будет выгодна остановка войны, любой президент на это пойдет. Если это будет не выгодно, мы будем продолжать сражаться", - считает "Дед".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы — это пункты военного, экономического и политического характера, которые помогут одержать победу в войне, начатой Россией 24 февраля 2022 года.

В ходе своего выступления Зеленский заявил, что план победы состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений. По словам президента, каждые пункты конкретно отвечают по времени. Первые четыре из них относятся к военному времени, тогда как последний –касаемо вопроса безопасности – отвечает за время после окончания войны, чтобы не допустить повторного вторжения.

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