На сегодня украинские силы ликвидировали уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Российский диктатор подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее первый контракт с российской армией мог быть заключен гражданами от 18 до 40 лет и иностранцами от 18 до 30 лет, но возрастной "потолок" сняли.

Авторы законопроекта аргументировали это тем, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам".

Теперь русские и иностранцы смогут заключать контракт на прохождение военной службы и в 50-летнем возрасте.

Как писал УНИАН, из-за больших потерь в боях с ВСУ в России готовят резервистов и снимают из запасов старое оружие.

На сегодня украинские силы ликвидировали уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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