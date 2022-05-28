Российский диктатор подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах России.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее первый контракт с российской армией мог быть заключен гражданами от 18 до 40 лет и иностранцами от 18 до 30 лет, но возрастной "потолок" сняли.
Авторы законопроекта аргументировали это тем, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам".
Теперь русские и иностранцы смогут заключать контракт на прохождение военной службы и в 50-летнем возрасте.
Как писал УНИАН, из-за больших потерь в боях с ВСУ в России готовят резервистов и снимают из запасов старое оружие.
На сегодня украинские силы ликвидировали уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.