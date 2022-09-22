Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди которых 124 офицера и пятеро наиболее известных командиров.

Освобожденные украинские военнопленные находятся в не самом лучшем физическом состоянии, и сейчас все они в больнице.

Об этом заявил бывший командир полка Азов Андрей Белецкий в эфире Радио НВ.

По его словам, среди освобожденных украинских героев есть много раненых. Те из них, кто были доставлены в Украину, уже проходят осмотр медиков.

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"Большинство поедет уже сразу к родным, к родителям, для того, чтобы морально и физически отдохнуть перед тем, как снова браться за дело", - сказал Билецкий.

Экс-командир "Азова" рассказал, что смог поговорить по телефону с командиром полка Азов Денисом Прокопенко ("Редисом"), Святославом Пономарем ("Калиной") и Аписом, которых доставили в Турцию.

"Сумбурный, безусловно, немного разговор. Это были первые 15 минут, когда они спустились, вышли из ФСБшного самолета, летучей тюрьмы. Сумбурный разговор. Я поздравлял ребят, ребята говорили о том, что... Скажем так, все ребята в абсолютно нормальном морально-психологическом состоянии, хотя они просидели все это время в одиночках... Все выражают желание как можно скорее вернуться к делу, к войне и к деоккупации страны", - сказал он.

Обмен украинских военнопленных: как это было

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из русского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Кроме того, домой вернулись Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 русских пленных.

Последние сейчас находятся в безопасности в Турции. Местопребывание офицеров держится в секрете ради их безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.

Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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