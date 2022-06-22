По факту хищения гуманитарной помощи уже открыто 247 уголовных производств.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский очертил основные схемы мошенничества с гуманитарной помощью.

О них он рассказал во время информационного телемарафона.

"Если мы говорим о типичных случаях, то это, конечно, мошенничество и злоупотребления на автомобилях. Например: Вооруженные Силы Украины или нацгвардия нуждаются в автомобилях высокой проходимости. Собираются средства у Украины с граждан, чтобы закупить их за рубежом, а потом их не передают по факту туда, куда они предназначались, а продают уже в Украине по рыночной цене. Тот человек, который организовывал эту схему, он зарабатывает себе эти средства. Или, так же собираются средства в наших диаспор за рубежом. Мы закупаем то, что нужно, и опять же эти вещи пропадают здесь, в Украине", - рассказал он.

Министр отметил, что вторым самым распространенным вариантом является то, когда закупается гуманитарная помощь в виде товаров. Это может быть как питание, так и определенные средства защиты - бронежилеты, аптечки, которые также закупаются в конкретные подразделения, но в них они не попадают.

"Самое циничное из того, что я помню и самое больное для граждан, - это когда кто-то обещает вывезти людей с оккупированных территорий, когда они действительно уже опасны, обстреливаются. Когда нет возможности свободной эвакуации, родственники уже обращаются, ищут любые моменты для того, чтобы вывезти, например, родителей. Мы фиксировали такие случаи в Мариуполе, когда родственники обращались через соцсети с просьбой помочь вывезти родителей, находился условный мошенник, который предлагал героически это сделать, собирал средства - от 10 тыс. гривен до тысяч долларов и исчезал после этого. Мы знаем случаи, когда, к сожалению, родственники не смогли уехать и они погибли", - рассказал Монастырский

Кроме этого, он назвал основные регионы, где больше всего случаются случаи мошенничества.

"Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких крупнейших лидеров по мошенничеству: Киев и Львовщина. Там больше всего находят таких случаев. Дальше уже за ними идут Харьковская область и Кировоградщина", - рассказал министр.

По факту хищения гуманитарной помощи уже открыто 247 уголовных производств, отметил Монастырский.

Как сообщал УНИАН, в интернете появился новый вид мошенничества по продаже топлива, где аферисты предлагают клиентам купить топливные карты и электронные топливные талоны.

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