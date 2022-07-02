Зеленский отметил, что десятки городов в разных областях Украины подверглись ракетным ударам.

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией русских.

Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский отметил, что десятки городов в разных областях Украины подверглись ракетным ударам.

Как известно, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

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