Максим Полевой погиб в районе Новотошковского.

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг погиб военнослужащий из Хмельницкой области.

Об этом сообщается на странице Хмельницкой ОГА в Facebook.

"Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой, командир батальона 128-мои отдельной горно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.

Он родился на Хмельнитчине в поселке Наркевичи, воевал за Украину с 2014 года. Прошел Дебальцево. У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.

Сегодня в оперативно-тактической группировке "Север" сообщили, что вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

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Автор: Юрий Годован