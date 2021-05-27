В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг погиб военнослужащий из Хмельницкой области.
Об этом сообщается на странице Хмельницкой ОГА в Facebook.
"Сегодня утром, 27 мая, от пули российского снайпера под Мариуполем погиб офицер Максим Полевой, командир батальона 128-мои отдельной горно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.
Он родился на Хмельнитчине в поселке Наркевичи, воевал за Украину с 2014 года. Прошел Дебальцево. У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.
Сегодня в оперативно-тактической группировке "Север" сообщили, что вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.
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