Мужчина получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью.

На Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Сегодня в 93 бригаде Холодный Яр снова невосполнимая потеря. Снова оккупационные войска убили украинского офицера. С глубокой грустью сообщаем о гибели на передовой майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады", - говорится в сообщении.

Богдан Бродовский получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики обстреливали дома мирных жителейМужчина родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным с большим опытом. В Вооруженных Силах Украины служил с 2002 года.

"В 93 бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Потом ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон на Днепропетровщине. И вот, совсем недавно, снова начал служить в 93-й бригаде. Он был спокойным и добрым, любящим отцом", - вспоминает его сослуживец Сергей Александрович.

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Автор: Людмила Жерновская