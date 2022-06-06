6 июня в Украине отмечается День журналиста - профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортёров. Журналист - это очень ответственная и опасная профессия даже в мирное время. А во время войны многие журналисты рискуют жизнью, чтобы показать миру правду о боевых действиях.
Сегодня журналисты принимают награды, премии и гранды от общественных организаций. А друзья и родные поздравляют работников СМИ с профессиональным праздником.
День журналиста: история праздника
День журналиста был учрежден первым президентом Леонидом Кравчуком в 1994 году. Датой праздника было выбрано 6 июня - знаменательный день для украинской журналистики. В этот день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины, подавляющим большинством голосов, был принят в ряды Международной федерации журналистов
С днем журналиста 2022: поздравления и открытки
Мастер слова, праздник твой,
Равных в этом деле нет,
Ты невидимый герой,
Можешь дать любой совет.
И сегодня я желаю,
Новых, творческих побед,
А еще тебе сенсаций,
Чтоб они затмили всех.
***
С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да, чтобы не было войны!
Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост —
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.
И каждый раз собой рискуя,
***
Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.
Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.
***
Журналистов поздравляет Украина
В этот радостный и очень светлый день.
Они знают все последние новинки,
Каждый день все информируют людей.
***
С днем журналиста Украины
Готовы все поздравить вас.
Чтоб цели были все едины,
Их добиваться каждый раз.
Вы у порога страны судеб,
Оценят это пусть все люди.
А ваша жизнь чудесной, светлой
И радостной всегда пусть будет.
***
Ваша работа важна и опасна,
Ведь всегда Вы на передовой.
Пишите статьи Вы не напрасно —
Это глоток правды основной.
Дай Вам Бог терпенья и удачи,
Дай защиты Бога каждый час!
Пусть нас радуют все Ваши передачи,
Публикации, анонсы, чести глас!
***
Журналисты Украины,
Поднимайтесь на руины!
Здесь покоится свобода,
Слово правды для народа!
***
Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост и очень ответственной. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно, а жизнь полна только приятных новостей.
***
Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.
***
Дорогой журналист, ты бываешь в самых различных местах, отрывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо! Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными. С Днём журналиста Украины!
Вас также могут заинтересовать новости:
- Именины в июне 2022: у кого День ангела и как назвать ребенка
- Календарь праздников в июне 2022: что отмечаем и сколько отдыхаем в следующем месяце
- Народные приметы на каждый день в июне: календарь славянских праздников