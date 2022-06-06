6 июня все журналисты Украины получают поздравления с Днем журналиста от близких.

6 июня в Украине отмечается День журналиста - профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортёров. Журналист - это очень ответственная и опасная профессия даже в мирное время. А во время войны многие журналисты рискуют жизнью, чтобы показать миру правду о боевых действиях.

Сегодня журналисты принимают награды, премии и гранды от общественных организаций. А друзья и родные поздравляют работников СМИ с профессиональным праздником.

День журналиста: история праздника

День журналиста был учрежден первым президентом Леонидом Кравчуком в 1994 году. Датой праздника было выбрано 6 июня - знаменательный день для украинской журналистики. В этот день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины, подавляющим большинством голосов, был принят в ряды Международной федерации журналистов

С днем журналиста 2022: поздравления и открытки

Мастер слова, праздник твой,

Равных в этом деле нет,

Ты невидимый герой,

Можешь дать любой совет.

И сегодня я желаю,

Новых, творческих побед,

А еще тебе сенсаций,

Чтоб они затмили всех.

***

С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души —

Желаем неба цвета сини,

Да, чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост —

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,

***

Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

***

Журналистов поздравляет Украина

В этот радостный и очень светлый день.

Они знают все последние новинки,

Каждый день все информируют людей.

***

С днем журналиста Украины

Готовы все поздравить вас.

Чтоб цели были все едины,

Их добиваться каждый раз.

Вы у порога страны судеб,

Оценят это пусть все люди.

А ваша жизнь чудесной, светлой

И радостной всегда пусть будет.

***

Ваша работа важна и опасна,

Ведь всегда Вы на передовой.

Пишите статьи Вы не напрасно —

Это глоток правды основной.

Дай Вам Бог терпенья и удачи,

Дай защиты Бога каждый час!

Пусть нас радуют все Ваши передачи,

Публикации, анонсы, чести глас!

***

Журналисты Украины,

Поднимайтесь на руины!

Здесь покоится свобода,

Слово правды для народа!

***

Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост и очень ответственной. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно, а жизнь полна только приятных новостей.

***

Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.

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Дорогой журналист, ты бываешь в самых различных местах, отрывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо! Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными. С Днём журналиста Украины!

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