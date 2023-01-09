Медики делают все для того, чтобы спасти жизнь 10-летней девочки, у которой осколочные ранения головы и шеи.

Количество раненых в результате сегодняшнего удара российских оккупантов по пгт Шевченково Харьковской области возросло до шести, погибли два человека.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на брифинге. Он отметил, что среди пострадавших есть 10-летняя девочка.

"Она получила осколочные ранения головы и шеи. Медики все делают для того, чтобы спасти ее жизнь", - отметил он.

Синегубов подчеркнул, что в пгт нет ни одного военного объекта, это мирный населенный пункт, поэтому цель обстрела оккупантами одна – "террор и жертвы среди мирного населения".

Он сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы.

Удар по Шевченково Харьковской области

9 января оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка. Погибли две женщины. Тогда речь шла о четырех раненых, среди которых 10-летняя девочка.

По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

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