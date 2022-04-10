Министр уверен, что Украина выиграет в этой войне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение генерала российской армии Александра Дворникова руководить войной в Украине.

Как Кулеба отметил в интервью телеканалу NBC, после назначения у РФ "есть другой план, а у нас свои".

"Что бы Россия не планировала делать, у нас своя стратегия, и эта стратегия базируется на уверенности, что мы выиграем в этой войне и освободим наши территории", - добавил министр.

Как писал УНИАН, 9 апреля стало известно, что в России назначили нового командующего полномасштабной войной в Украине. Теперь ею руководит генерал Александр Дворников, у которого большой опыт работы в Сирии.

По словам западных чиновников, оккупанты плохо координируются между собой, потому что раньше они никогда не имели опыта работы в подобных условиях. Поэтому страна-агрессор поручила генералу Александру Дворникову, командующему Южным военным округом РФ, провести "операцию по улучшению координации".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ожидают от генерала Александра Дворникова, которого Путин бросил на войну против Украины, новых жестоких нападений на мирных жителей.

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