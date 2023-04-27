Боевая часть ракеты отсутствовала, а на корпусе есть надписи на русском языке.

В центрально-северной части Польши нашли обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". Странную находку обнаружили вблизи города Быдгощ.

Как сообщает RMF24, факт находки объекта подтвердили официально. Сейчас его официально называют "обломками неидентифицированного военного объекта". Впрочем, власти уверяют, что безопасности местных жителей ничего не мешает.

В то же время генпрокурор Збигнев Зебро заявил, что военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры начал расследование в отношении останков объекта, который обнаружили в лесу около десятка километров от Быдгоща. Кроме прокуроров, на месте работают военные эксперты, полиция, жандармерия.

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Журналисты RMF FM узнали, что это могут быть остатки ракеты класса "воздух-земля". Вероятно, ракета упала какое-то время назад, а ее обломки обнаружили только сейчас. Важно, что на обломках якобы есть надписи на русском языке, что может свидетельствовать о том, что ракета могла быть советской. Боевой части у этой ракеты не было. Официально эту информацию не комментируют.

Лес, где упала ракета, расположен около 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 – с Калининградской областью России.

Падение ракеты в Польше

Напомним, что это не первый случай с падением ракеты в Польше. 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. За почти 4 часа оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет.

В тот день в Польше, недалеко от границы с Украиной, в селе Пшеводув упала ракета. В результате удара погибли два человека. В НАТО заявили, что не имеют подтверждений подготовки Россией умышленной ракетной атаки на Польшу.

В Альянсе заявили, что в Польше упала ракета украинской системы ПВО, однако ответственность за это несет Россия, которая обстреливала украинские города.

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