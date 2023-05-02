Официально эту версию не подтвердило ни одно из ведомств.

Ракета, обломки которой нашли в 15 км от города Быдгощ в Польше, могла быть российской Х-55. Ее могли запустить с российского самолета, находившегося в воздушном пространстве Беларуси.

Как сообщает сообщает издание Onet со ссылкой на источники, это наиболее вероятная версия того, что произошло 16 декабря.

"Тогда радары нашего центра воздушных операций отслеживали полет этой ракеты, но в какой-то момент они ее потеряли", – объяснил источник. При этом официально эту версию не подтвердило ни одно из ведомств.

Видео дня

Отмечается, что польский генерал Томаш Пиотровский ранее высказывал мнение, что эти обломки могут быть связаны "с тем, что происходило в воздушном пространстве Польши" в середине декабря прошлого года, когда РФ осуществила очередной массированный обстрел украинских городов. Польский премьер Матеуш Моравецкий также говорил, что 16 декабря прошлого года в воздух по трехвохе поднимали истребители F-35 и польские самолеты, которые отслеживали траекторию ракеты, находившейся над Польшей.

В то же время другой собеседник издания подчеркнул, что версия с падением российской ракеты в Польше – самая серьезная из тех, которые изучают следователи во время расследования того инцидента.

Падение ракеты на территории Польши: что известно

В конце апреля польские власти официально подтвердили, что недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". Официально эти фрагменты назвали "обломками неидентифицированного военного объекта", отметив, что безопасности людей угрозы нет.

В то же время отмечалось, что на обломках обнаружили надписи на русском языке, что может свидетельствовать о том, что ракета была советской. При этом боевой части в ней не было.

Вас также могут заинтересовать новости: