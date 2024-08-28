Наталья Кузнецова была военнослужащей 67-й ОМБр.

В среду, 28 августа, стало известно о трагической смерти военнослужащей и активистки Натальи Кузнецовой с позывным "Иранка". Об этом сообщила пресс-служба "Правого сектора".

В организации отметили, что военная присоединилась к "Правому сектору" еще на Майдане во время Революции Достоинства, после чего стала главой Черниговской областной организации партии.

"С первых дней полномасштабного вторжения - в строю Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", военнослужащая 67 ОМБр ВСУ. Наталья - пример женственности, выносливости, внутреннего спокойствия и вместе с тем активной деятельности ради Украины. Искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям. Молимся за спасение души Натальи", - добавили в сообщении. Видео дня

В "Правом секторе" сообщили, что прощание с "Иранкой" состоится 29 августа в 12:00 в Киеве на Майдане Независимости.

Военная Наталья Кузнецова - что о ней известно

Командир Добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" ГУР МОУ Руслан Каганец отреагировал на гибель Натальи Кузнецовой и рассказал, что 6 мая 2023 года под Бахмутом погиб и ее муж.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", - написал он.

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