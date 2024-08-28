Александр Сердюк погиб во время выполнения боевого задания.

Украинский артист-вокалист Александр Сердюк, который работал в Киевском академическом театре украинского фольклора "Берегиня", трагически погиб на фронте. На момент смерти актеру был 41 год.

Печальную весть сообщил во вторник, 27 августа, мэр Гребенковского городского совета, Полтавщина, откуда был родом Сердюк. Городской голова Виталий Колесниченко выразил соболезнования родным и почтил память артиста.

В своем Facebook он отметил, что Александр пополнил ряды ВСУ в апреле 2024 года. Вокалист служил в самых горячих точках, где во время выполнения боевого задания, получил тяжелое ранение.

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Побратимы Сердюка вспоминают о нем как о порядочном, талантливом и смелом человеке, который всегда приходил на помощь другим.

"И снова в нашей громаде большая потеря... И снова мы все в глубокой скорби... На родную землю навеки возвращается наш погибший Герой Сердюк Александр Александрович. В памяти всех останется добрым, порядочным, талантливым, искренним и честным человеком, любящим и заботливым сыном, верным товарищем, который всегда спешил на помощь своим друзьям. Он любил семью, ценил дружбу и отношения с боевыми побратимами", - написал Колесниченко.

Напомним, ранее мы писали, что на войне погиб актер Днепровского национального театра Андрей Касьянов. Мужчине было 27 лет.

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