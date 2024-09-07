Коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, заявил Максим Жорин.

Передача Ираном России баллистических ракет должна мотивировать партнеров Украины к действиям, заявил экс-командир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Уровень сплоченности и поддержки этой корпорации зла на совершенно ином уровне. Пока Запад жует сопли, месяцами обдумывая сначала вообще возможность бить их оружием по вражеской территории, а потом еще и каждый метр - там все гораздо быстрее происходит. Изготовили, передали, производят следующую партию. Без каких-либо ограничений и условий", - отметил он.

Боец уверен, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам: "А Запад, по ходу, готовится все про***ть".

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Иран передал Россие ракеты - что сообщалось

Напомним, The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщил, что Иран поставил России "несколько сотен" баллистических ракет малой дальности.

Один из источников уточнил, что оружие уже прибыло в РФ. Также, по его словам, Тегеран намерен продолжать поставки снарядов Москве.

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