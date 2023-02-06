В ГУР Минобороны отметили, что постоянно отслеживают ситуацию с ядерным оружием в России.

Для формирования новых военных подразделений Российской Федерации необходимо два месяца. Результаты оккупантов на фронте будут зависеть от их оснащения и профессиональных навыков.

"Если говорить об укомплектовании вражеских войск, то России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены", - говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Минобороны.

При этом указано, что многое будет зависеть от поставок военной помощи бойцам ВСУ от западных партнеров. Кроме того, разведчики заверили, что постоянно отслеживают перемещение ядерного оружия РФ.

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"Это процесс непростой, но у нас есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились, начиная с 2014 года. То есть мы знаем все процедурные вопросы", - подытожили в ГУР.

Возможное наступление России на Украину - что известно

Журналисты Financial Times рассказали, что Киеву передали информацио о новом наступлении российской армии, которое может произойти в течение 10 дней. Аналитики считают, что возможное направление атаки может стать западная часть Луганской области.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников считает, что в Москве слишком сильно любят символизм, поэтому наступление РФ может произойти к 24 февраля.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что российские оккупанты могут пойти в наступление в любой день после 15 февраля.

Кроме того, в ГУР Минобороны считают, что армия России пойдет в наступление в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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