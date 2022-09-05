Извсетно, что РФ усиливает войска в Запорожской области.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу вероятного наступления российских войск на Запорожье.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

"Есть предположение, что на Запорожье пребывают новые части (армии РФ), они усиливают группировку российских войск и, возможно, будут пытаться возобновить наступательные действия, – отметил он. – Вообще на сегодняшний день мы не можем исключить наступательные действия на любом направлении". Видео дня

Не исключено, что именно на этом направлении появятся военные из третьего армейского корпуса, который РФ начала перебрасывать в Украину на днях.

Эксперт добавил, что для наступления россиянам необходимо сформировать ударную группировку, которая сможет прорвать украинскую оборону:

"Учитывая то, как воюет РФ, это значит, что им придется накопить соотношение сил 1:3, накопить большое количество боеприпасов и артиллерии, что на сегодняшний день для российских войск очень проблематично".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Запорожской области российские военные живут в школах, прикрываясь детьми.

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