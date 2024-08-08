Через месяц-два у Москвы не останется другого выбора, кроме как приостановить наступление и перегруппироваться, уверен Мик Райан.

Российские войска в Украине наступают уже более полугода и, вероятно, смогут поддерживать нынешний темп еще месяц или два. В связи с этим Украине следует начать планировать, как наилучшим образом использовать предстоящее ослабление РФ. Такое мнение высказал генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, к концу 2023 года России представилась возможность по-настоящему переломить ход войны в Украине, однако, за последние шесть месяцев она в целом не смогла воспользоваться ею.

"Российским сухопутным войскам удалось отвоевать лишь небольшие участки земли. В целом, общая площадь территории, занятой Россией с января 2024 года, составляет около 930 квадратных километров. Трудно назвать эти завоевания успехом, если они дались ценой потери 180 000 солдат российской армии, согласно оценкам западной разведки. Московские войска не закончили наступление. Они продолжают атаковать по нескольким фронтам на земле и бомбить украинскую инфраструктуру с воздуха. Но даже самые крупные и боеспособные военные формирования не могут поддерживать наступление вечно, и после потери такого количества войск окно возможностей для России может скоро закрыться", - отметил генерал. Видео дня

Он уверен, что вскоре у Москвы не останется другого выбора, кроме как приостановить наступление и перегруппироваться: "В военных институтах это называется кульминационным моментом - время, когда у атакующей силы заканчиваются люди, техника и потенциал, необходимые для эффективной борьбы".

Как отметил Мик Райан, уже сейчас Украина может внимательно изучать поле боя в поисках признаков слабости России, а также готовиться к новому наступлению и переговорам на выгодных условиях:

"Она может сотрудничать с НАТО для обучения и подготовки к новым наступательным операциям. Она может управлять внешними ожиданиями. И она может разработать новую концепцию победы - такую, которая сделает военное положение России действительно несостоятельным. Именно тогда и только тогда Украина сможет вести переговоры на выгодных условиях и одержать прочную победу".

Новое контрнаступление ВСУ - что необходимо

По мнению генерала, на этом пути украинским властям придется столкнуться с дополнительными препятствиями, которые находятся вне их контроля, но и на многое из того, что будет определять 2025 год, Киев вполне сможет повлиять.

В первую очередь речь идет о подготовке новобранцев, считает Райан:

"Украине необходимо найти быстрые и эффективные решения для воспитания и обучения большего числа отдельных солдат, а также для оснащения новых бригад".

Кроме того, по мнению генерала, у Киева остается возможность эффективно управлять своими оперативными и стратегическими кампаниями по уничтожению вражеских целей, а также принимать решения о времени и месте проведения будущих наступлений.

"В настоящее время ударный комплекс Киева применяется против трех ключевых целей: российской нефтяной промышленности; стандартных военных объектов, таких как аэродромы, штабы, резервы войск, системы ПВО и логистические узлы; Крыма и Черноморского флота России. В течение следующих нескольких месяцев Украине придется принимать сложные решения о том, как расставить приоритеты в отношении этих целей и сколько оружия держать в резерве. Но эти решения находятся полностью в компетенции Украины. Так же, как и решения о времени и месте проведения будущих наступательных операций. Окончательный выбор должен оставаться тщательно охраняемым секретом, чтобы дать Киеву максимальный шанс удивить Москву", - подытожил автор.

Пойдет ли Россия в еще одно наступление

Напомним, на днях Newsweek со ссылкой на западных аналитиков и представителей власти в Киеве писал, что Россия не будет начинать новое скоординированное наступление вдоль линии фронта на востоке Украины этим летом.

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