В результате вражеских обстрелов есть много разрушений.

За прошедшие сутки, 31 января, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 14 населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация со ссылкой на данные Главного управления Нацполиции в Запорожской области. В ОВА отметили, что поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры.

"За прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Чаривное, Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Ольгевское, Белогорье, Малая Токмачка, Щербаки, Верхняя Терса, Каменское, Степное, Малые Щербаки", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Запорожской области во время войны с РФ - что надо знать

Россияне уже не раз обстреливали Запорожскую область, есть много разрушений. 19 января регион пережил очередное рекордное количество атак со стороны российских захватчиков - противники за сутки совершили 224 обстрела.

Враг бил по 21 населенному пункту. В результате вражеских ударов зафиксировано разрушение 34 гражданских объектов.

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