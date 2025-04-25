Российские оккупанты пытаются со всех сторон пробиться в разные части города, отметили в 24-й ОМБр.

В городской застройке Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, говорить о том, что российские войска захватили "господствующие высоты" в городе, не приходится. Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Полухин в эфире Еспресо.

"Часов Яр действительно стоит на высоте, но говорить о господствующих высотах в тех пределах, в которых враг сейчас оперирует, проводя боевые действия, еще очень рано. Наши бойцы проводят бои в городской застройке Часового Яра. Это довольно непростая ситуация для ведения боевых действий, однако заявлять о том, что господствующие высоты на этом направлении были взяты, - это слишком самоуверенно", - отметил он.

Полухин рассказал, что российские оккупанты пытаются со всех сторон пробиться к разным частям города.

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"Пользуются там, где это возможно, и, конечно, что стачиваются там, где это невозможно. Это может быть как северное направление, так и западное, южное или центр города", - подчеркнул он.

По его словам, враг не может задействовать технику для атак в городской застройке, в том числе из-за работы украинских беспилотников.

Бои за Часов Яр - что сообщалось

Как писал УНИАН, командир отделения ПТРК 93 ОМБр "Холодный Яр" "Омар" рассказывал, что Россия готовится к наступлению в районе Часового Яра.

По его словам, оккупанты постоянно проводят штурмы малыми пехотными группами, готовясь к большим наступательным действиям. Он отмечал, что активность их атак в районе Часового Яра не уменьшается в течение месяца, ситуация действительно напряженная.

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