Згурец уверен, что россияне будут пытаться использовать свои ограниченные резервы по широкой линии фронта.

Северное направление фронта в Украине (в том числе Харьковская область) пока не является столь критическим. На востоке продвижение войск РФ измеряется минимальными расстояниями. У россиян сейчас нет запасов на стратегические прорывы. Такое мнение высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает "Еспресо".

"В Курской, Брянской и Белгородской областях у противника сконцентрировано 50 тысяч личного состава. На Харьковском направлении, со стороны Белгородской области, наши военные говорили о том, что там сконцентрировано где-то 30 тысяч личного состава армии РФ. По оценкам способности РФ обеспечить продвижение в сторону Харькова - это считается недостаточным количеством. Но для атак и создания условных санитарных зон, к чему стремится РФ, этих сил может хватить", - оценил эксперт.

Згурец уверен, что россияне будут пытаться использовать свои ограниченные резервы по широкой линии фронта.

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"Более прагматичные оценки относительно российских стратегических резервов на всей линии фронта колебались в пределах двух армейских корпусов, то есть в пределах 60 тысяч личного состава противника. Эти 60 тысяч возможно упомянуть как резерв для использования противником на тех участках, где может произойти прижатие нашей обороны", - отметил он.

Наступление РФ под Харьковом - актуальное

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что за последние 24 часа темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился.

По мнению аналитиков, цель оккупантов - создать "буферную зону" вдоль международной границы. Несколько украинских военных чиновников сообщили что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

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