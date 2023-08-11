Сейчас говорить о стремительном и очень серьезном рывке на фронте не возможно.

Украинская наступательная кампания может не закончиться в этом году и будет перенесена на весну.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал в эфире телемарафона, что в обществе были очень высокие ожидания, но реальность несколько иная.

"Реальная ситуация складывается так, что на сегодняшний день мы должны говорить и понимать, что наступательная кампания может перейти в следующий год. Сейчас нельзя говорить о том, что мы можем сделать стремительный и очень серьезный рывок. Нужно больше оружия, сил, средств", - отметил эксперт.

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По его словам, российские подразделения все еще сохраняют боеспособность по определенным направлениям, несмотря на то, что украинские силы наносят масштабные удары. Мусиенко отметил, что заминированная врагом линия обороны дала оккупантам выиграть время и нам приходится менять тактику – наносить удары артиллерией, которой кое-где не хватает.

Комментируя ситуацию на Купянском направлении, эксмперт сказал, что оккупанты сейчас перебрасывают туда подразделения из России, враг проводил мобилизационные мероприятия в июне, июле. По его мнению, основная цель оккупантов - оттянуть наши силы и не дать наступать на юге.

"И это основная мотивация почему они хотят перехватить инициативу. С их точки зрения на востоке боевые действия могут продолжаться дольше, потому что там соответствующее географическое положение, логистика, территории были ранее оккупированы. Откровенно скажу - им оттуда легче наступать", - пояснил Мусиенко.

При этом подчеркнул, что на юге ситуация иная – они вложили в оборону много усилий и понимают, что если там их наши Силы обороны "оттеснят, то уже зажмут так, что наступать оттуда будет нереально".

"Останется только восток. И для того, чтобы сохранить этот сухопутный коридор, они решили перехватить инициативу и провести фланговую операцию", - отметил эксперт.

Кроме того, враг хочет не дать нам возможности из Лимана и Белогоровки вести боевые действия.

"По их замыслу это должно было привести к тому, что мы не могли бы одинаково мощно наступать и вынуждены были бы обороняться, чтобы на востоке не посыпался фронт. И отразив эти атаки мы бы вошли в осенне-зимний период, когда наступать будет сложнее. Потому что погодные условия будут неблагоприятные", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал сегодня Генштаб, российские оккупанты за прошедшие сутки, 10 августа, пытались наступать на Купянском и Бахмутском направлении, но безуспешно. В течение суток произошло 34 боевых столкновения.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечает, что в последнее время российские оккупанты используют больше ударных дронов, но ВСУ противодействуют им.

Судя по информации из неофициальных источников, силы обороны успешно форсировали Днепр на нескольких участках и могли занять ряд плацдармов на левом берегу реки в Херсонской области.

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