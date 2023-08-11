Он отмечает, что ежедневно это один из ключевых вопросов, который украинское командование рассматривает на всех совещаниях.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечает, что в последнее время российские оккупанты используют больше ударных дронов, но ВСУ противодействуют им.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о якобы мощном производстве дронов россиянами, и ощущается ли на фронте массированный приток вражеских БПЛА.

"Они в последние месяцы стали использовать больше дронов. В первую очередь, ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны мощно работали все эти месяцы над этим. Ежедневно это один из ключевых вопросов, который рассматривает командование на всех совещаниях", - сказал Череватый.

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Он отметил, что в ВСУ мощно работают специальные расчеты, которые уничтожают эти дроны-камикадзе.

"Работают противодронные сетки и работает радиоэлектронная борьба. Сейчас это усиленное внимание развертывания наших сил. Детали мы не всегда можем говорить. И делается все для того, чтобы нивелировать их и, наоборот, усилить наш дроновый аспект", - подчеркнул спикер.

По словам Череватого, для этого украинскими войсками делается очень много.

"Фактически ежедневно вы можете видеть, как наши FPV-дроны уничтожают их бронетехнику, зенитно-ракетные комплексы, артиллерийскими системы и все такое", - подчеркнул он.

Война в Украине - атаки дронов

Как известно, Россия уже много раз во время полномасштабной войны против Украины применяла свои дроны и беспилотники иранского производства. ВСУ эффективно противодействуют вражеским дронам-используются антидроновые ружья, есть вооруженные "зенитками" мобильные группы. Кроме того, Украина уже получила ловцов беспилотников.

Недавно президент России Владимир Путин дал приказ в отношении российских беспилотников. На встрече с председателем Государственной корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым он расхвалил российские дроны "Ланцет" и "Куб", и заявил, что их производство необходимо увеличить.

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