Украинские воины, вероятно, форсировали Днепр из-за изменения природных условий из-за подрыва Каховской ГЭС.

Судя по информации из неофициальных источников, силы обороны успешно форсировали Днепр на нескольких участках и могли занять ряд плацдармов на левом берегу реки в Херсонской области.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Фактически это очередной шаг наступления. Херсонское направление для нас было перспективным по решению этих задач, и именно потому, что оно было для нас очень важным, враг взорвал плотину Каховской ГЭС. Поэтому какое-то время наступление на этом участке фронта было невозможным. Сейчас же природные условия изменились. В последний месяц лета почва подсохла. И эти природные факторы способствуют решению вопросов наступательного характера. С точки зрения оперативной, если не сказать стратегической, это направление тоже интересное", - заявил Романенко.

По его словам, это не новый элемент наступления, а продолжение. Потому что по информации, которая начала подаваться, в направлении от Антоновского моста на Алешки есть Левобережный плацдарм ВСУ. Позже начала появляться информация о том, что наши появляются на островах. Западные источники утверждают, что наши появились и в Голой Пристани.

"На мой взгляд, это явные признаки того, что ситуация была оценена как благоприятная, и Силы обороны Украины предпринимают очередные шаги к тому, чтобы наращивать плацдармы на левом берегу и, возможно, реализовывать более глубокую перспективу действий наступательного характера на этом направлении", - отметил он.

Также эксперт прокомментировал прогнозы о том, что украинские Силы обороны в перспективе ближайших месяцев могут выйти к Азовскому морю или Крымскому перешейку. По словам Романенко, не надо расставлять такие приоритеты. Решение о приоритетности направления необходимо принимать там, где лучше будет выходить.

"Необходимо действовать на трех направлениях – Мелитопольский, Бердянский, Херсонский. Там, где будут лучшие перспективы и возможности, и когда поступят новые ресурсы, которые уже согласованы с нашими союзниками – из бронетехники, снарядов, машин разминирования – действовать как минимум на двух направлениях. Посмотреть, где будет получаться лучше, и ввести туда сначала оперативные резервы, а потом, возможно, и стратегические", - добавил он.

Война в Украине - новости контрнаступления

ВСУ продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. С тем оккупанты пытаются контратаковать на Купянском, Бахмутском, Марьинском и запорожском направлениях. На юге оккупанты дислоцируются среди местного населения, скрываясь от украинских сил обороны.

Как сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, россияне сейчас делают свою ставку на восток, потому что для них цель - выйти на границы Донецкой и Луганской области. В то же время в ВСУ основные направления наступления - это юг.

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