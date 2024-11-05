В Генштабе не подтверждают эту информацию.

Захватнические войска Российской Федерации оккупировали украинский поселок Степановка, что в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинского проекта DeepState. По данным аналитиков, оккупационные силы также имеют продвижение возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.

Согласно последней сводке Генерального штаба ВСУ, на фронте за сутки произошло 226 боевых столкновений. На Харьковском направлении оккупанты восемь раз атаковали неподалеку Волчанска, на Купянском Силы обороны отбили 19 атак:

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"Активность противник проявлял в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки".

На Лиманском направлении россияне совершили 31 атаку, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского. На Северском зафиксировали один безуспешный штурм в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек, два боестолкновения еще продолжаются. Также силы РФ семь раз пытались вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении, они задействовали авиацию. Оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, бой вблизи Щербиновки продолжается.

На Покровском направлении Силы обороны отбивали 21 штурм в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое. Четыре из них еще продолжаются.

"Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 260 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, два БТР и два автомобиля. Кроме того, пушка, один БТР и один автомобиль были существенно повреждены", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении произошло уже 84 боевых столкновения. Россияне сохраняют активность и пытаются продвигаться в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

Сообщается, что вчера они потеряли там четыре боевые бронированные машины, пять боевых машин пехоты и один танк. Также украинские бойцы повредили один танк, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты и одну зенитную установку россиян.

На Времовском направлении оккупанты 16 раз атаковали вблизи Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки, на Ореховском зафиксировали шесть атак в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова. На Приднепровском направлении ситуация существенно не изменилась, украинские воины отбили три российских штурма.

Ситуация на фронте

По данным Украины, с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия потеряла на войне более 700 тысяч своих солдат.

Вчера глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил, что российская армия атакует Курахово Донецкой области с севера, юга и востока.

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