Польша имеет на вооружении 48 многоцелевых истребителей F-16, вполне могут "закрыть небо" над частью Украины.

В Польше уже начали говорить о возможности организации противоракетной обороны над западными областями Украины. Пока на уровне экс-руководителя Бюро Нацбезопасности Польши Станислава Козея, который высказал такое мнение и предложил официально аргументировать это "превентивной защитой, потому что ракеты летят в сторону Польши".

В то же время, главным вопросом в развертывании такого противоракетного зонтика над частью Украины будет исключительно политическая готовность Варшавы, потому что с технической точки зрения воздушные силы и противовоздушная оборона Польши выглядит достаточно боеспособной.

Воздушные силы Польши

Согласно базе данных военных потенциалов стран Military Balance от британского Международного института стратегических исследований, основой воздушных сил Польши составляют три эскадрильи F-16 Block 52+, а общее количество этих самолетов – 48.

Эти самолеты, имеющие современные РЛС, способные обнаруживать и сопровождать малоразмерные цели на фоне земли, такие, как крылатые ракеты. А для их уничтожения подойдет не только дальнобойная ракета воздух-воздух AIM-120 с дальностью полета до 105 км, но и гораздо более дешевая AIM-9 с дальностью пуска до 35 км, или вообще пушка.

Дальность полета в конфигурации "воздушный патруль" четыре ракеты "воздух-воздух" и подвесные топливные баки, в соответствии со спецификацией для F-16 Block 52+, составляет 1750 км или несколько часов патрулирования.

Также в Польше на вооружении остаются 22 советских МиГ-29, но все запчасти и ракеты к ним Варшава уже передала Украине, поэтому эти самолеты, скорее всего, уже снять с боевого дежурства.

Кстати, эти советские самолеты Польша в любом случае планировала снимать с вооружения, заказав современные истребители пятого поколения F-35A. Контракт с 2020 года на 32 машины потянул на 4,6 млрд долларов. Но эти сверхсовременные самолеты должны поступить по первоначальному плану не раньше 2024 года, а формирование первой эскадрильи планировалось на уровне 2026 года.

Наземный компонент противовоздушной обороны Польши

На самом деле, для уничтожения крылатых ракет истребители являются одним из наиболее эффективных средств, потому что фактически это мобильное средство противовоздушной обороны. И это хорошо видно на примере Польши, которая сначала сосредоточилась на обновлении авиационного парка, а затем начала работать над усилением наземного компонента противовоздушной обороны.

В частности, Войско Польское располагает 17 единицами С-125, одним С-200 и 20 ЗРК "Куб". Все эти комплексы разработки 60-х годов, которые имеют крайне ограниченную боеспособность. Поэтому Польша в 2017 году заказала в США четыре батареи MIM-104 Patriot PAC-3+ в противоракетном варианте, которые обошлись ей в 4,75 млрд долларов. А недавно заказала еще шесть батарей.

Но пока ЗРК даже с первого заказа в Польшу не доехали, ожидается, что это произойдет до конца этого года. А начальная готовность к боевому применению должна быть достигнута на уровне конец 2023 – начало 2024 года.

То есть воздушные силы Польши благодаря самолетам F-16 уже могут достаточно эффективно осуществлять миссии воздушного патруля в небе Украины. Такое братское плечо позволит усилить концентрацию наших самолетов и ЗРК в других областях. Это позволит значительно увеличить количество уничтоженных крылатых ракет врага и прикрыть большее количество важных объектов.

В то же время пример Польши хорошо демонстрирует, что развертывание полноценной противовоздушной обороны, опирающейся на самые современные истребители и зенитные ракетные комплексы, стоит около 10 млрд долларов и нескольких лет от заказа до развертывания на боевом дежурстве.

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