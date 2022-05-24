Польше четыре батареи MIM - 104 Patriot PAC-3 + обошлись в 4,75 млрд долларов

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о закупке дополнительных систем Patriot для защиты неба страны.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мы начинаем второй этап программы противовоздушной обороны "Висла". Я подписал запрос на приобретение 6 батарей системы Patriot с всенаправленными радарами, пусковыми установками и запасом ракет. Мы защищаем польское небо", - написал он.

Именно такие системы, по данным издания The Washington Post, США планируют передать на вооружение ВСУ. Хотя в Украине эту информацию пока не подтверждают.

Журналисты отмечали, что Patriot войдет в пакет подписанной Байденом помощи Украине и американским союзникам на 40 миллиардов долларов.

Patriot - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

Польше четыре батареи MIM-104 Patriot PAC-3+ обошлись в 4,75 млрд долларов.

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