Советник министра отмечает, что это "такая же мифология, как и огромная масса чеченцев".

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко объяснил, почему отправка большого количества сирийцев на помощь России в войне против Украины является нереалистичной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, что в Украину якобы может быть направлено 40 тысяч сирийских наемников, которые будут воевать на стороне России, Денисенко отметил, что "вся армия Сирии на сегодняшний момент составляет, по разным оценкам, от 100 до 130 тысяч человек".

"Это включительно с тыловыми структурами, включая парамилитарные организации, которые в течение последнего года вступили в сирийскую армию... Представить себе, что Асад отдаст 40 тысяч людей из своей армии или внутренних войск в Украину, - это означает то, что Асад должен завтра сдаться, потому что снова поднимут голову все те, кто были против него, и там начнется новая гражданская война", - подчеркнул Денисенко.

Кроме того, он подчеркнул, что перебросить этих людей из Сирии логистически невозможно.

"Кораблями это невозможно сделать, потому что Босфор и Дарданеллы сейчас заблокированы Турцией. Самолетами - даже если мы берем один из крупнейших транспортных самолетов России Ил-76, который до 200 людей может вмещать, немного меньше, - это нужно две тысячи рейсов сделать Ил-76-х", - пояснил советник министра.

Он считает, что, президенту России Владимиру Путину "немножко привирают".

"Возможно, что-то они попытаются переслать сюда - в условную Беларусь, в условную Россию. Но представить себе, что сирийцы будут воевать, будут наводить здесь порядок, - честно говоря, малореалистично. То есть, это люди, которые попытаются сбежать сразу же с поля боя для того, чтобы попытаться убежать дальше куда - то в Евросоюз", - сказал Денисенко.

Он призвал не переоценивать "роль сирийцев в нашей войне" и отметил, что "это такая же мифология, как и огромная масса чеченцев".

"Чеченцев здесь был аж один полк. То есть, тысяча-полторы тысячи человек. И большая часть из них уже удобряют наши черноземы", - подытожил Денисенко.

Боевики из Сирии в Украине: что известно о "подмоге" для РФ

Как сообщал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российское командование в Сирии получило указание ежедневно отправлять на войну в Украину до 300 боевиков.

При этом 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим (в Сирии) в Россию было отправлено 150 наемников.

"По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тыс. боевиков", - заявляют разведчики.

Наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях.

В то же время, недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, которые получили ранения в боях против защитников Украины.

Это негативно повлияло на морально-психологическое состояние других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях.

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