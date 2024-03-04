Захватчик командовал бригадой российских мотострелков.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз подтверждена информация о ликвидации одного из топ-оккупантов.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, на фронте "задхвохсотили" российского полковника Гусейна Мусаева. Он командовал одной из бригад оккупантов.

"Этнический азербайджанец полковник Мусаев Гусейн Вилаятович, занимавший должность комбрига 36-й ОМСБр восточного округа, решил, что сможет повторить карабахский "блицкриг" своих земляков, но обломался", - отметил эксперт.

Видео дня

Ликвидацию Мусаева подтверждают и российские паблики. Об обстоятельствах в РФ молчат, скромно отмечая, что полковник "погиб".

Потери России в Украине: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла около 416 800 человек.

В британской разведке считают, что в феврале оккупационная армия теряла за сутки убитыми и ранеными 983 человека. Общие потери они оценивают в более 355 тысяч захватчиков.

Ранее сообщалось, что на войне в Украине ликвидировали начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина (позывной "Выходной").

Вас также могут заинтересовать новости: