Он мечтал о захвате "исконно русских земель".

На войне в Украине ликвидировали начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина (позывной "Выходной").

Об этом сообщил корреспондент пропагандисткого телеканала RT Иван Полянский. По его словам, оккупант погиб на войне в Украине в воскресенье, 3 марта. "Обстоятельства выясняются", - написал он.

Ликвидированный захватчик вел свой канал в Telegram, где называл украинские города и поселки "исконно русскими землями" и обещал "идти до конца". В сети пишут, что его ликвидировали на Донбассе во время выполнения боевого задания.

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В одном из интервью он говорил, что война завершится в 2023 году победой России: "Мы перевоспитаем русофобию, и на наших землях будет править истинный хозяин, русский человек".

"Эспаньола" - это российское воинское формирование, в котором воюют радикальные фанаты российских футбольных клубов.

Потери России в Украине: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла около 416 800 человек.

В британской разведке считают, что в феврале оккупационная армия теряла за сутки убитыми и ранеными 983 человека. Общие потери они оценивают в более 355 тысяч захватчиков.

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