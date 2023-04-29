При этом он предсказал, что Россия будет молчать, ведь это может повредить "зерновой сделке".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин устроил истерику из-за "бавовны" во временно оккупированном Севастополе. Он иронично предсказал, что взрывы на нефтебазе не повлияют на "священную зерновую сделку".

"Украинские националисты (я достаточно толерантно выразился? Никого не дискредитировал?) побомбили Севастополь. Потерь нет, только пожар. Надеюсь, этот печальный факт не повредит священной "зерновой сделке". А что касается уважаемых киевских партнеров - то они тут совсем ни при чем - это все злобные националисты. Их непременно снова заклеймит и пообещает уничтожить наш любимый Лунтик (вероятно, имелся в виду Путин - УНИАН)", - отметил Гиркин.

Также террорист подчеркнул, что "не о чем беспокоиться на 15-м месяце "СВО".

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"Херсонский стыд", - подытожил Гиркин.

"Бавовна" Севастополя 29 апреля

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Крыму. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс.

На кадрах с места происшествия видно, что масштабы пожара значительны. С ночи до утра огонь не удалось обуздать.

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