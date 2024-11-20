'Город окружен уже на 70%': эксперт рассказал о ситуации в Курахово

Эксперт отметил, что ситуация может улучшиться только в случае существенных изменений на этом участке фронта.

Россияне могут полностью окружить Курахово в Донецкой области. Срок пребывания украинских защитников в этом городе измеряется неделями. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в интервью РБК-Украина.

"Большая угроза есть. Курахово окружено уже на 70%, а может больше. Я предполагаю, что срок пребывания там наших военных измеряется неделями. Это при условии, если не изменится ситуация кардинально с нашей стороны или российской" , - сказал он.

Эксперт отметил, что ситуация может измениться, если у россиян закончатся ресурсы и они не смогут наступать. Он подчеркнул, что Украине в таком случае нужно будет перебросить туда больше своих ресурсов, чтобы оказать сопротивление врагу.

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"Но, мне кажется, при той ситуации, которая есть, мы в течение нескольких недель должны выйти из города", - резюмировал Ступак.

Ситуация в Курахово - последние новости

Ранее полковник запаса ВСУ Олег Жданов поделился, что в районе Дальнего (возле Курахово) сейчас самый критический участок фронта. По его словам, там россияне рассекают нашу группировку пополам и угроза создается на два направления.

Кроме того, полковник ВСУ Владислав Селезнев говорил, что ситуация в Курахово может только усложниться. Он подчеркнул, что динамика на поле боя на этом участке фронта "чрезвычайно масштабная".

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