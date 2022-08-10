Удачный выстрел он совершил из ПЗРК "Игла".

Военный срочной службы Нацгвардии Украины сбил российский штурмовик Су-25 во время вражеского налета на Запорожском направлении.

Об этом говорится в сообщении Нацгвардия в соцсети.

"У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии осуществил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету Су-25", – говорится в заявлении.

После поражения вражеской цели за лесополосой произошел взрыв. Также подтверждено падение российского самолета на оккупированной территории. Цель была уничтожена.

"Роковой выстрел сделал собрат уже известного "Запорожского мстителя" – также боец Национальной гвардии срочной службы", – сообщили в Нацгвардии.

Как сообщал УНИАН, 29 июля украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области. Тогда штурмовик также сбили из ПЗРК "Игла".

Вас также могут заинтересовать новости: