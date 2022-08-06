Советник председателя ОП отметил, что Украина никогда не забудет этой помощи.

Украина все же получила штурмовики Су-25 от Северной Македонии.

Передачу самолетов подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Северная Македония "подставила Украине плечо в виде танков и самолетов".

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал Подоляк.

Как известно, 4 августа ряд СМИ распространили информацию о том, что Северная Македония передала Украине 4 штурмовика Су-25.

Однако потом в воздушных силах опровергли заявления о передаче Украине от Македонии 4 штурмовиков Су-25. "Мы не имеем сейчас подтверждения от официальных источников Македонии и Минобороны Украины о передаче этих самолетов. Это появилось в прессе...", - отметил тогда спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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