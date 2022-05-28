Вражеские войска на Южнобугском направлении понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 06: 00 28 мая.
"На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в оккупированных Мелитополе и Токмаке партизаны распространяют антироссийские листовки.
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